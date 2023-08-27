«Рон Камонохаси: Невменяемый детектив». Трейлер с русскими субтитрами

Лайфстайл
Актёр пообещал выступить с официальным заявлением на телевидении позже
Главная тема
Мюзикл про Бэтмена, экранизация манги, много готики и «Пираты Карибского моря»
Спутник телезрителя
27 августа, 16:55, viju TV1000
Лайфстайл
Ой, а что случилось? (с)
Новости кино
Производством сериала занимается Кинокомпания братьев Андреасян
Спутник телезрителя
25 августа, 21:30, Россия 1
Лайфстайл
Актриса вернулась к съёмкам
Новости кино
Зрителей ожидают как новинки, так и продолжения популярных детективов
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