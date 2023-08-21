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«Кто такая Эрин Картер?». Трейлер на английском языке

трейлер

21 августа 2023
Вооруженное ограбление в супермаркете переворачивает спокойную жизнь Эвин Ахмад и раскрывает тайны её бурного прошлого


видео добавил посетитель Slon
персоны
Эвин АхмадШарлотта ВегаДенис ГофШон ТилДуглас Хеншэлл
фильмы
Кто такая Эрин Картер?

обсуждение >>
№ 5
Сокельников Иван   23.08.2023 - 00:29
... Вот полностью с вами согласен. Шарлиз Тэрон очень хорошо поставили сцены боя и экшена. Там я верил в практически каждый поставленный дубль. читать далее>>
№ 4
Dima111   23.08.2023 - 00:20
Хаххаха ну я например люблю наблюдать за боевкой со стороны женского пола. Мне нравится их техника, пускай и неестественная. А героиня очень храбрая и красивая. читать далее>>
№ 3
Виталий Пекарев   22.08.2023 - 22:32
Из Эвин Ахмад пытались сделать Джона Уика, но она так неестественно дерётся, что даже кидается в глаза. Лучше "Atomic Blonde" посмотрите читать далее>>
№ 2
Семён Башилов   22.08.2023 - 22:29
Довольно не припечательный фильм. Это типо Джеймс Бонд только в юбке. Очень классно смотрится и на удивление приятно смотреть как она исполняет рукопашный бой. Хороший фильм читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   22.08.2023 - 15:35
Как она круто всех положила. Вроде банально, но интересно же))))) Думаю смотреть, что поделаешь)))) читать далее>>
Всего сообщений: 5
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