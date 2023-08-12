Новости кино
Съемки спортивной драмы «Больше, чем футбол» стартовали в Москве
Лайфстайл
Актёр считает, что школа намеренно отвращает детей от серьёзной классической литературы
Спутник телезрителя
14 августа, 19:35, СТС
Спутник телезрителя
В ночь с 13 на 14 августа, 02:40, ОТР
Спутник телезрителя
12 августа, 17:20, СТС
Новости кино
Режиссером проекта выступила Екатерина Двигубская
Лайфстайл
Актриса сыграет главную роль в российском ремейке сериала «Постучись в мою дверь»
Лайфстайл
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