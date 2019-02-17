«Год свиньи»

Лайфстайл
Режиссер написал очередное истеричное послание
Новости кино
Американской киноакадемии пришлось отказаться от идеи, связанной с объявлением нескольких победителей во время рекламных пауз.
Ролики фильмов
Лайфстайл
Беги, пока целы ноги
Новости кино
Новости кино
Выдающийся чилийский режиссёр отмечает юбилей.
Интервью
Ученик Александра Сокурова – о своем режиссерском дебюте, показанном на Берлинале, интересе к истории и экспериментах с формой кино.
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
17 февраля, 20:00, РЕН ТВ
Спутник телезрителя
17 февраля, 21:00, СТС
Ролики фильмов
Розамунд Пайк
доказывает, что журналистика может быть эффективным оружием на поле боя.
Ролики фильмов
Призрак, затерявшийся между Раем и Адом, забирает детей во тьму.
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