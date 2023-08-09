«На границе». Отрывок

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Ромком и сказка, день чудесный
Спутник телезрителя
14 августа, 19:35, СТС
Лайфстайл
Забастовка отразилась на работе актрисы
Обзор сериалов
Карина Андоленко расследует преступления в Сочи
Интервью
Актриса – о сериале «Ухожу красиво», партнерстве с Владимиром Яглычем и опыте совмещения профессии и материнства
Лайфстайл
Об их романе заговорили в конце марта
Новости кино
Съемки спортивной драмы «Больше, чем футбол» стартовали в Москве
Лайфстайл
Актёр до сих пор с недоумением вспоминает этот старый случай
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