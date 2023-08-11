«Петька в космосе». ТВ-ролик

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Главная тема Мы встретились в странное время: фильм «Амели» 20 лет спустя Ромком и сказка, день чудесный

Спутник телезрителя «Каратэ-пацан»: Бой с правилами 14 августа, 19:35, СТС

Лайфстайл «Такого не было 60 лет»: Ингеборга Дапкунайте объяснила суть актёрской забастовки в США Забастовка отразилась на работе актрисы

Обзор сериалов «Спасская»: Еще одна Анна Николаевна, и тоже робот Карина Андоленко расследует преступления в Сочи

Интервью Мария Ахметзянова: «Женская мудрость является спасением во многих ситуациях» Актриса – о сериале «Ухожу красиво», партнерстве с Владимиром Яглычем и опыте совмещения профессии и материнства

Лайфстайл СМИ: Екатерина Варнава и Сергей Капков расстались Об их романе заговорили в конце марта

Новости кино Алексей Воробьев стал капитаном российской сборной по футболу в новом проекте НТВ Съемки спортивной драмы «Больше, чем футбол» стартовали в Москве