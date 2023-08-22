«Скотт Пилигрим. Аниме». Тизер №2 на английском языке

Лайфстайл
Он заявил, что новый фильм «оскорбляет» классику
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Режиссер «Шайбу! Шайбу», «Чиполлино», «Необыкновенный матч», «Тихая поляна»
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Директор Высшей школы режиссеров и сценаристов о том, на что стоит обратить внимание при выборе учебного заведения
Спутник телезрителя
19 августа, 20:10, ОТР
Спутник телезрителя
21 августа, 20:00, СТС
Новости кино
К съемкам приступят после забастовок сценаристов и актеров
Спутник телезрителя
В ночь с 22 на 23 августа, 00:29, РЕН ТВ
Новости кино
Сериал, чей показ намечен на 26 августа, теперь состоит из восьми эпизодов
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