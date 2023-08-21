«Любви все возрасты…». ТВ-ролик

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Продолжение сериала стартует на телеканале «Россия» 28 августа

В конце лета состоится премьера новых серий «Спасской» с Кариной Андоленко

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«Да старею я просто»: Шарлиз Терон ответила на слухи о неудачных подтяжках лица

Актриса рассказала о том, с какими проблемами сталкиваются стареющие актёры