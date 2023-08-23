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«Доктор Динозавров»

трейлер

23 августа 2023
Жизнь школьника Филиппа Динозаврова полна неудач, но однажды он открывает портал в мезозойскую эру


видео добавил посетитель доброжелатели
персоны
Максим Волков
фильмы
Доктор Динозавров

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   23.08.2023 - 17:56
Сразу напомнило несколько фильмов. Ночь в Музее, Путешествие к центру Земли, Затерянный мир. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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