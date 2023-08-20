«Чёрное золото»

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Рецензии на фильмы «Гипнотик»: Страдающий Аффлек в «Догвилле» Роберта Родригеса Режиссер «От заката до рассвета» и «Города грехов» в отличной форме

Главная тема 7 важных критериев выбора киношколы Директор Высшей школы режиссеров и сценаристов о том, на что стоит обратить внимание при выборе учебного заведения

Новости кино Не стало Игоря Ясуловича Знаменитому советскому и российскому актеру театра и кино был 81 год

Новости кино На «Dомашнем» состоится показ «Портрета второй жены» с Елизаветой Арзамасовой и Кириллом Гребенщиковым Зрительницы смогут посмотреть фильм 20 августа

Новости кино Сериалы «Периферийные устройства» и «Их собственная лига» закрыли после первых сезонов Причина все та же — забастовки актеров и сценаристов

Лайфстайл «Так бывает. Не я первая, не я последняя»: Светлана Иванова о романе с женатым Джаником Файзиевым Режиссёр старше актрисы на 25 лет