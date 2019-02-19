«Мы». Трейлер №2

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Новости кино Колин Фаррелл сыграет в адаптации «Последнего кита» Яна Мак-Гвайра Мини-сериал для BBC снимет Эндрю Хэй.

Ролики фильмов «Русское краткое. Выпуск 3» Очередная серия альманаха из историй, происходящих в разных уголках России — от Архангельска до Сахалина.

Фестивальная колонка Берлинале-2019 // Идеальные незнакомцы и крах традиционных институтов Чем запомнится конкурс 69-го фестиваля

Ролики фильмов «Юморист». Официальный саундтрек Рэпер Face поёт о важности юмора.

Обзор сериалов «ИП Пирогова»: Сериал для самозанятых Низкокалорийный продукт от создателей «Фитнеса»

Ролики фильмов «Кастинг» Отчаянная попытка найти таланты в глубинке.

Новости кино В Санкт-Петербурге пройдут показы фильмов Алексея Германа Работы выдающегося режиссёра можно будет посмотреть на Открытой киностудии «Лендок» и в киноцентре «Дом кино».

Новости кино «Кислоту» и «Сердце мира» покажут зрителям с проблемами зрения и слуха «Кинотавр» уже во второй раз проведёт в Москве социальный проект «Безграничные возможности».