Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Слово пацана». Тизер

тизер

25 августа 2023
Иван Янковский в картине, рассказывающей о переломном периоде в жизни страны


видео добавил посетитель Наталья1982

Самое интересное

персоны
Елизавета БазыкинаЛев ЗулькарнаевНикита КологривыйЖора КрыжовниковОльга ЛапшинаИван Янковский
фильмы
Слово пацана

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кинокарта

Афиша кино >>

Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Квест
Россия, 2023
Посредники
мелодрама
Южная Корея, 2022
Шёпоты мёртвого дома
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Танцующая королева
драма, семейное кино
Норвегия, 2023
Заложники
боевик, триллер
Германия, Испания, США, Франция, 2023
Париж: Всё включено
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Подводный капкан
триллер
Германия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?