«Слово пацана». Тизер

Спутник телезрителя
25 августа, 21:30, Россия 1
Лайфстайл
Датский режиссёр впервые высказался на тему спецоперации
Лайфстайл
Актриса рассказала о том, с какими проблемами сталкиваются стареющие актёры
Спутник телезрителя
В ночь с 22 на 23 августа, 00:29, РЕН ТВ
Новости кино
В кадре компанию ему составят Дарья Урсуляк и Анастасия Микульчина
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11 картин из разных стран: от Ирана до Казахстана (и Японии)
Фестивальная колонка
Шестерка лучших и коротко об остальных
Новости кино
Актеру досталась роль нового персонажа по имени Цвырь
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