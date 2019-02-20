«Пекарь и красавица»

ревью

«Это была непростая история»: Сергей Жигунов о романе с Анастасией Заворотнюк

Фильм «ВМаяковский» наконец доберется до проката

Юлия Снигирь пожаловалась на хамство со стороны сотрудников авиакомпании

«Когда отец руководит театром – это проклятье»: Эмилия Спивак о работе в театре на Фонтанке

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Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву

Актёры, которые видели друг друга на съемочной площадке не реже, чем в жизни