«Папины дочки. Новые». ТВ-ролик

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Новости кино Стартовали съемки мюзикла «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина В актерском составе также Анна Чиповская, Сергей Гилев, Роман Васильев и Евгений Шварц

Главная тема Умереть не снять: фильмы Тима Бертона, которые мы никогда не увидим Мюзикл про Бэтмена, экранизация манги, много готики и «Пираты Карибского моря»

Интервью Андрей Бегунов: «Наша задача – оцифровать кинопроцесс» Продюсер и директор по производству компании «КиТ» о платформе action.online

Новости кино В новом сезоне ТВЦ покажет сериалы с Кириллом Жандаровым, Ириной Рахмановой и Агатой Муцениеце Зрителей ожидают как новинки, так и продолжения популярных детективов

Новости кино Не стало режиссера Глеба Панфилова Ему было 89 лет