«Папины дочки. Новые». ТВ-ролик

Новости кино
В актерском составе также Анна Чиповская, Сергей Гилев, Роман Васильев и Евгений Шварц
Главная тема
Мюзикл про Бэтмена, экранизация манги, много готики и «Пираты Карибского моря»
Интервью
Продюсер и директор по производству компании «КиТ» о платформе action.online
Новости кино
Зрителей ожидают как новинки, так и продолжения популярных детективов
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25 августа, 21:30, Россия 1
Новости кино
Ему было 89 лет
Лайфстайл
Ой, а что случилось? (с)
Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «Кибер Иван» – о новых технологиях, отцовстве и воспитании классической музыкой
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