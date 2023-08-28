Интервью
Юная актриса о фильме «Чижик-Пыжик возвращается», экстриме, соцсетях и красоте российских городов
Лайфстайл
Актриса вернулась к съёмкам
Спутник телезрителя
В ночь с 25 на 26 августа, 02:05, ОТР
Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «Кибер Иван» – о новых технологиях, отцовстве и воспитании классической музыкой
Спутник телезрителя
28 августа, 19:45, СТС
Главная тема
Мюзикл про Бэтмена, экранизация манги, много готики и «Пираты Карибского моря»
Новости кино
Производством сериала занимается Кинокомпания братьев Андреасян
Спутник телезрителя
27 августа, 16:55, viju TV1000
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