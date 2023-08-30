«Голяк». 5 сезон. Трейлер на английском языке

Новости кино
Продолжение популярного сериала стартует 18 сентября
Лайфстайл
Премьера фильма «Панда из космоса»
Спутник телезрителя
28 августа, 19:45, СТС
Новости кино
Онлайн-кинотеатр Иви поделился с публикой первой тизер-сценой из сериала
Спутник телезрителя
29 августа, 19:59, РЕН ТВ
Новости кино
Также в числе грядущих премьер — «Министерство всего хорошего», «Очевидное невероятное», второй сезон «Сансары»
Интервью
Режиссер второго сезона «Контакта» – о полноценном соавторе Павле Майкове, одиночестве в большом городе и отечественной сериальной индустрии
Новости кино
Продолжение комедии покажет ТНТ
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