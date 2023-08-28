Премьеры нового сезона телеканала «Россия 1». ТВ-ролик

Новости кино
Производством сериала занимается Кинокомпания братьев Андреасян
Лайфстайл
Актёр пообещал выступить с официальным заявлением на телевидении позже
Спутник телезрителя
В ночь с 25 на 26 августа, 02:05, ОТР
Главная тема
Мюзикл про Бэтмена, экранизация манги, много готики и «Пираты Карибского моря»
Спутник телезрителя
28 августа, 19:45, СТС
Интервью
Продюсер и директор по производству компании «КиТ» о платформе action.online
Новости кино
Зрителей ожидают как новинки, так и продолжения популярных детективов
Интервью
Юная актриса о фильме «Чижик-Пыжик возвращается», экстриме, соцсетях и красоте российских городов
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