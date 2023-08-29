«Пять копеек»

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Один из механиков спрятал в бензобаке одного их первых жигулей несколько килограммов золота, но не ясно, в какой именно, поэтому команда искателей удачи решает отыскать все пять автомобилей

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