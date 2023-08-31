«Заповедный спецназ-2». ТВ-ролик

Обзор сериалов
Новая – задорная — экранизация романа Вячеслава Шишкова
Главная тема
50 лет назад не стало большого режиссера с обманчиво простым стилем
Лайфстайл
Тонна критики и наготы
Лайфстайл
У Маши обнаружили рак крови, когда Ирина баллотировалась на пост президента
Интервью
Режиссер второго сезона «Контакта» – о полноценном соавторе Павле Майкове, одиночестве в большом городе и отечественной сериальной индустрии
Новости кино
Новости кино
Также в числе грядущих премьер — «Министерство всего хорошего», «Очевидное невероятное», второй сезон «Сансары»
Спутник телезрителя
29 августа, 19:59, РЕН ТВ
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