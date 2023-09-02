«Безбашенная»

Спутник телезрителя
2 сентября, 06:50, Пятница!
Главная тема
Восемь причин полюбить трилогию еще больше
Новости кино
Премьеру сериала следует ожидать уже этой осенью
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50 лет назад не стало большого режиссера с обманчиво простым стилем
Спутник телезрителя
1 сентября, 09:00, СТС
Новости кино
Премьера второго сезона остросюжетного боевика состоится на НТВ
Лайфстайл
Открытие 80-го кинофестиваля и премьера фильма Майкла Манна
Интервью
Режиссер второго сезона «Контакта» – о полноценном соавторе Павле Майкове, одиночестве в большом городе и отечественной сериальной индустрии
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