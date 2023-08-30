«Ляна». Отрывок

Новости кино
Псевдоисторический сериал выходил на стриминговом сервисе Hulu
Интервью
Режиссер второго сезона «Контакта» – о полноценном соавторе Павле Майкове, одиночестве в большом городе и отечественной сериальной индустрии
Лайфстайл
Актриса не поздравила подругу с днём рождения в этом году
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50 лет назад не стало большого режиссера с обманчиво простым стилем
Новости кино
Лайфстайл
Местные активисты призвали запретить выступления
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Открытие 80-го кинофестиваля и премьера фильма Майкла Манна
Спутник телезрителя
2 сентября, 06:50, Пятница!
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