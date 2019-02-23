Спутник телезрителя
1 марта, 21:00, СТС
Ролики фильмов
Пол Сверре Хаген
в роли норвежского исследователя Руаля Амундсена, который первый достиг Южного полюса.
Ролики фильмов
Певица Натали Портман
становится звездой после исполнения песни о массовом убийстве в школе.
Рецензии на фильмы
В аргентинских галереях свои «Старики-разбойники»
Новости кино
2 марта известный кинокритик и киновед откроет в Доме кино авторскую программу «Полочное кино».
Новости театра
25 марта состоится большой концерт артиста.
Новости кино
Новости кино
6 марта можно будет посмотреть фильмы «Восемь картин из жизни Насти Соколовой», «Новая Москва» и «Волк и семеро козлят».
Новости кино
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Михаил Идов снял фильм про неудивительного мистера Аркадьева
Ролики фильмов
Комиссар Бодягин, вернувшись спустя шесть лет в родную станицу, узнал о том, что его родной отец ― враг советской власти.
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