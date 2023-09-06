«Пять ночей у Фредди». Трейлер №3 на английском языке

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В июне вокалиста группы обвинили в сексуальном насилии и домогательствах
Лайфстайл
2 сентября о гибели актёра сообщили в телеграм-канале РАМТа
Новости кино
Премьера сериала на платформе Иви намечена на 2024 год
Новости кино
В России создают «на стыке кино и видеоигры» сюжетный приключенческий экшен от третьего лица, навеянный произведением Герберта Уэллса
Лайфстайл
На гастролях актриса вышла на сцену с флагом недружественной страны
Спутник телезрителя
3 сентября, 23:00, ТВ-3
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Ждун, Колотун и другие итоги очной защиты кинопроектов среди компаний, не относящихся к лидерам отечественного кинопроизводства
Новости кино
Кроме того, будут поддержаны 12 мультфильмов, включая ленты «Финник 2» и «Три кота и Ледниковый период»
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