«Мастодонт»

Рецензии на фильмы
Блокбастер полураспада, или Прощание с франшизой?
Интервью
Режиссер второго сезона «Контакта» – о полноценном соавторе Павле Майкове, одиночестве в большом городе и отечественной сериальной индустрии
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Презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Okko
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Тонна критики и наготы
Новости кино
Также в числе грядущих премьер — «Министерство всего хорошего», «Очевидное невероятное», второй сезон «Сансары»
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Актриса не поздравила подругу с днём рождения в этом году
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Местные активисты призвали запретить выступления
Новости кино
В конкурсе также представлены байопик о Борисе Рыжем и новый фильм именитого якутского режиссера Дмитрия Давыдова
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