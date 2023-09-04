«Париж. Всё включено»

Спутник телезрителя
3 сентября, 23:00, ТВ-3
Лайфстайл
Многодетному отцу удалось вдвое сократить ежемесячные выплаты
Рецензии на фильмы
Семейный блокбастер про ожившую игрушку, в которую вселился пришелец
Новости кино
В прокате с 2 ноября
Лайфстайл
Её поддержали другие актёры, запустив петицию против неправомерного синтеза их голосов нейросетями
Обзор сериалов
Никита Ефремов меняет столичную карьеру на родной Арзамас
Спутник телезрителя
1 сентября, 09:00, СТС
Новости кино
Показ новых проектов начнется 4 сентября
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