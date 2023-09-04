«Париж. Всё включено»

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Кевин Костнер выиграл у бывшей жены суд по алиментам

Семейный блокбастер про ожившую игрушку, в которую вселился пришелец

В прокате с 2 ноября

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Актриса озвучки Алёна Андронова обвинила «Тинькофф» в нелегальном использовании её голоса

Её поддержали другие актёры, запустив петицию против неправомерного синтеза их голосов нейросетями