«Доктор Стоун». 3 сезон. Трейлер №3 с русскими субтитрами

Спутник телезрителя
8 сентября, 22:30, ОТР
Лайфстайл
Премьеры фильмов Люка Бессона, Йоргоса Лантимоса, Софии Копполы, Брэдли Купера, Дэвида Финчера, Майкла Манна, Вуди Аллена, Маттео Гарроне и Романа Полански
Лайфстайл
А также о том, как за два месяца прийти в форму после родов
Новости кино
В прокате с 7 сентября
Лайфстайл
Премьера фильма «У людей так бывает»
Спутник телезрителя
9 сентября, 23:20, СТС
Рецензии на фильмы
Байопик премьер-министра Израиля с Хелен Миррен в гриме
Новости кино
На Пятом канале 10 сентября состоится премьера шпионского сериала
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