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«Письма с Иводзимы»

трейлер

2 сентября 2023
Кэн Ватанабэ в исторической драме о трагической битве за остров Иводзима между Японией и Соединёнными Штатами


видео добавил посетитель Ира К.
персоны
Кэн ВатанабэКлинт ИствудСидо НакамураКадзунари Ниномия
фильмы
Письма с Иводзимы

обсуждение >>
№ 1
Семён Башилов   3.09.2023 - 14:25
Обожаю подобные проекты. Это в целом история выпущенная на экраны. Как по мне это даже интереснее чем читать книгу, хотя ознакомиться с книгой тоже нужно, для сравнения читать далее>>
Всего сообщений: 1
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