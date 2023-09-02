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«Первоклассница». Отрывок

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2 сентября 2023
Как Наталья Защипина первый раз пришла в школу


видео добавил посетитель Ира К.
персоны
Татьяна БарышеваКира ГоловкоНаталья ЗащипинаМила КостыковаТамара МакароваИлья Фрэз
фильмы
Первоклассница

обсуждение >>
№ 1
Семён Башилов   3.09.2023 - 14:14
Впринципи это прямо целый эпизод, который понятен любому человеку. Это вообще фильм или просто такая короткометражка? Вспоминается моё детство, всё примерно так же было читать далее>>
Всего сообщений: 1
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