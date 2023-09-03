«Большой скачок». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
6 сентября, 20:00, РЕН ТВ
Главная тема
Ждун, Колотун и другие итоги очной защиты кинопроектов среди компаний, не относящихся к лидерам отечественного кинопроизводства
Главная тема
Парад французских призеров, российские самородки и главные голливудские хиты сезона
Спутник телезрителя
5 сентября, 13:50, viju TV1000 русское
Лайфстайл
На гастролях актриса вышла на сцену с флагом недружественной страны
Интервью
Актриса – о сотрудничестве с Ароновой и Дергачевым, здоровом отношении к карьере и абьюзивных отношениях
Спутник телезрителя
В ночь с 4 на 5 сентября, 01:25, СТС
Новости кино
В России создают «на стыке кино и видеоигры» сюжетный приключенческий экшен от третьего лица, навеянный произведением Герберта Уэллса
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