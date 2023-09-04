«Пиноккио 3000». Трейлер на английском языке

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В июне вокалиста группы обвинили в сексуальном насилии и домогательствах
Новости кино
В России создают «на стыке кино и видеоигры» сюжетный приключенческий экшен от третьего лица, навеянный произведением Герберта Уэллса
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Парад французских призеров, российские самородки и главные голливудские хиты сезона
Новости кино
На Патриарших прудах стартовали съемки четвертого сезона популярного сериала
Новости кино
Кроме того, будут поддержаны 12 мультфильмов, включая ленты «Финник 2» и «Три кота и Ледниковый период»
Спутник телезрителя
В ночь с 4 на 5 сентября, 01:25, СТС
Спутник телезрителя
5 сентября, 13:50, viju TV1000 русское
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