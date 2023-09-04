«Пираты тёмной воды». Заставка на английском языке

Новости кино
Интервью
Актриса – о сотрудничестве с Ароновой и Дергачевым, здоровом отношении к карьере и абьюзивных отношениях
Новости кино
На Патриарших прудах стартовали съемки четвертого сезона популярного сериала
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Ждун, Колотун и другие итоги очной защиты кинопроектов среди компаний, не относящихся к лидерам отечественного кинопроизводства
Рецензии на фильмы
Сергей Новосад теперь сам пытается воспитывать «трудных подростков»
Новости кино
Выход комедии в прокат запланирован на 28 марта 2024 года
Новости кино
Премьера сериала на платформе Иви намечена на 2024 год
Лайфстайл
В июне вокалиста группы обвинили в сексуальном насилии и домогательствах
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