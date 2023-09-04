«По-настоящему взволнован». Заставка на английском языке

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Парад французских призеров, российские самородки и главные голливудские хиты сезона
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Байопик премьер-министра Израиля с Хелен Миррен в гриме
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Ждун, Колотун и другие итоги очной защиты кинопроектов среди компаний, не относящихся к лидерам отечественного кинопроизводства
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В июне вокалиста группы обвинили в сексуальном насилии и домогательствах
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Премьера сериала на платформе Иви намечена на 2024 год
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Сергей Новосад теперь сам пытается воспитывать «трудных подростков»
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Кроме того, будут поддержаны 12 мультфильмов, включая ленты «Финник 2» и «Три кота и Ледниковый период»
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На Патриарших прудах стартовали съемки четвертого сезона популярного сериала
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