«Подарок на Рождество». Трейлер на английском языке

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После скандального увольнения ведущего шоу Митча Кесслера остальные члены команды пытаются работать в новой атмосфере и стараются отвоевать себе «место под солнцем»

6 сентября

«Как поживаете?». Тизер на английском языке

Копер-куна интересуют не только обыденные забавы подростка, но и философские вопросы на тему отношений между людьми