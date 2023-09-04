«Подарок на Рождество». Трейлер на английском языке

Новости кино
Режиссером нового проекта PREMIER выступает Александр Цой
Новости кино
Выход комедии в прокат запланирован на 28 марта 2024 года
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Ждун, Колотун и другие итоги очной защиты кинопроектов среди компаний, не относящихся к лидерам отечественного кинопроизводства
Рецензии на фильмы
Сергей Новосад теперь сам пытается воспитывать «трудных подростков»
Спутник телезрителя
5 сентября, 13:50, viju TV1000 русское
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В июне вокалиста группы обвинили в сексуальном насилии и домогательствах
Лайфстайл
2 сентября о гибели актёра сообщили в телеграм-канале РАМТа
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