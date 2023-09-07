«Школа магических зверей. Тайна Подземелья»

Лайфстайл
2 сентября о гибели актёра сообщили в телеграм-канале РАМТа
Рецензии на фильмы
Байопик премьер-министра Израиля с Хелен Миррен в гриме
Спутник телезрителя
7 сентября, 20:00, РЕН ТВ
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Парад французских призеров, российские самородки и главные голливудские хиты сезона
Новости кино
Премьера сериала на платформе Иви намечена на 2024 год
Новости кино
Кроме того, будут поддержаны 12 мультфильмов, включая ленты «Финник 2» и «Три кота и Ледниковый период»
Спутник телезрителя
5 сентября, 13:50, viju TV1000 русское
Лайфстайл
В июне вокалиста группы обвинили в сексуальном насилии и домогательствах
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