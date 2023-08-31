«Легендарные братья». Трейлер на китайском языке

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Новости кино В Сибири начнется «Война миров» В России создают «на стыке кино и видеоигры» сюжетный приключенческий экшен от третьего лица, навеянный произведением Герберта Уэллса

Спутник телезрителя «Робот по имени Чаппи»: Просто добавь ИИ В ночь с 4 на 5 сентября, 01:25, СТС

Спутник телезрителя «Утомлённые солнцем 2. Цитадель»: Звенящая скромность 5 сентября, 13:50, viju TV1000 русское

Новости кино «1993», «Литвяк» и еще 14 фильмов получат поддержку Фонда кино Кроме того, будут поддержаны 12 мультфильмов, включая ленты «Финник 2» и «Три кота и Ледниковый период»

Интервью Анастасия Калашникова: «Мне интереснее то, что дальше от меня, – в этом суть моего ремесла» Актриса – о сотрудничестве с Ароновой и Дергачевым, здоровом отношении к карьере и абьюзивных отношениях

Лайфстайл Джонни Депп и Дженна Ортега опровергли слухи о романе Безосновательные сплетни и где они обитают