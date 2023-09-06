«Праздники». Отрывок

Спутник телезрителя
В ночь с 4 на 5 сентября, 01:25, СТС
Новости кино
Кроме того, будут поддержаны 12 мультфильмов, включая ленты «Финник 2» и «Три кота и Ледниковый период»
Новости кино
В России создают «на стыке кино и видеоигры» сюжетный приключенческий экшен от третьего лица, навеянный произведением Герберта Уэллса
Лайфстайл
2 сентября о гибели актёра сообщили в телеграм-канале РАМТа
Спутник телезрителя
3 сентября, 23:00, ТВ-3
Лайфстайл
На гастролях актриса вышла на сцену с флагом недружественной страны
Новости кино
Премьера сериала на платформе Иви намечена на 2024 год
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Парад французских призеров, российские самородки и главные голливудские хиты сезона
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