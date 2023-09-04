«Пацаны Василия Великого»

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к 55-летию режиссера
Новости кино
Проект расскажет о жизни людей с протезами
Новости кино
На Пятом канале 10 сентября состоится премьера шпионского сериала
Лайфстайл
Открытие фестиваля российских киноплатформ
Лайфстайл
Премьеры фильмов Люка Бессона, Йоргоса Лантимоса, Софии Копполы, Брэдли Купера, Дэвида Финчера, Майкла Манна, Вуди Аллена, Маттео Гарроне и Романа Полански
Спутник телезрителя
7 сентября, 20:00, РЕН ТВ
Обзор сериалов
Женщины в огне – в новом турецкой драме на телеканале «Dомашний»
Новости кино
Финальный шестой сезон сериала будет показан на ТВЦ
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