ФК “Родина”

Новости кино
Режиссером нового проекта PREMIER выступает Александр Цой
Спутник телезрителя
5 сентября, 13:50, viju TV1000 русское
Интервью
Актриса – о сотрудничестве с Ароновой и Дергачевым, здоровом отношении к карьере и абьюзивных отношениях
Новости кино
Юбилейная часть новогодней франшизы выйдет в прокат 7 декабря
Лайфстайл
Премьеры фильмов Люка Бессона, Йоргоса Лантимоса, Софии Копполы, Брэдли Купера, Дэвида Финчера, Майкла Манна, Вуди Аллена, Маттео Гарроне и Романа Полански
Новости кино
Комедия ТНТ расскажет о мотивированных, но низкоквалифицированных сотрудниках, которые каждый день берутся за самую простую работу
Главная тема
Ждун, Колотун и другие итоги очной защиты кинопроектов среди компаний, не относящихся к лидерам отечественного кинопроизводства
Спутник телезрителя
8 сентября, 22:30, ОТР
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