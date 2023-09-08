«Мальчик и птица». Тизер-трейлер с английскими субтитрами

Новости кино
Комедия ТНТ расскажет о мотивированных, но низкоквалифицированных сотрудниках, которые каждый день берутся за самую простую работу
Спутник телезрителя
5 сентября, 13:50, viju TV1000 русское
Новости кино
На Патриарших прудах стартовали съемки четвертого сезона популярного сериала
Лайфстайл
Премьеры фильмов Люка Бессона, Йоргоса Лантимоса, Софии Копполы, Брэдли Купера, Дэвида Финчера, Майкла Манна, Вуди Аллена, Маттео Гарроне и Романа Полански
Рецензии на фильмы
Байопик премьер-министра Израиля с Хелен Миррен в гриме
Спутник телезрителя
8 сентября, 22:30, ОТР
Спутник телезрителя
7 сентября, 20:00, РЕН ТВ
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Ждун, Колотун и другие итоги очной защиты кинопроектов среди компаний, не относящихся к лидерам отечественного кинопроизводства
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