«Лихорадка». ТВ-ролик

что почитать?

В прокате с 7 сентября

Мария Аронова и Виталий Хаев готовятся к знакомству с женихами дочерей в эксклюзивном отрывке из фильма «Праздники»

Байопик премьер-министра Израиля с Хелен Миррен в гриме

«Голда. Судный день»: Без вины или виноватая

В ночь с 4 на 5 сентября, 01:25, СТС

«Робот по имени Чаппи»: Просто добавь ИИ

В июне вокалиста группы обвинили в сексуальном насилии и домогательствах

Интервью

Анастасия Калашникова: «Мне интереснее то, что дальше от меня, – в этом суть моего ремесла»

Актриса – о сотрудничестве с Ароновой и Дергачевым, здоровом отношении к карьере и абьюзивных отношениях