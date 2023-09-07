«Яркое пламя». ТВ-ролик №2

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Премьера сериала на платформе Иви намечена на 2024 год

Юлия Снигирь возвращается после увольнения в строительный холдинг в тизер-сцене «Золотого дна»

«Джуманджи: Зов джунглей» // Когда проблемы с доступом к настоящим приключениям

Ждун, Колотун и другие итоги очной защиты кинопроектов среди компаний, не относящихся к лидерам отечественного кинопроизводства

Володя, спасибо, что Живага: Питчинг иных в Фонде кино — 2023

Интервью

Анастасия Калашникова: «Мне интереснее то, что дальше от меня, – в этом суть моего ремесла»

Актриса – о сотрудничестве с Ароновой и Дергачевым, здоровом отношении к карьере и абьюзивных отношениях