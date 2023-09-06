«Неудержимые 4». Отрывок

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Кроме того, будут поддержаны 12 мультфильмов, включая ленты «Финник 2» и «Три кота и Ледниковый период»

«1993», «Литвяк» и еще 14 фильмов получат поддержку Фонда кино

Премьера сериала на платформе Иви намечена на 2024 год

Юлия Снигирь возвращается после увольнения в строительный холдинг в тизер-сцене «Золотого дна»

В июне вокалиста группы обвинили в сексуальном насилии и домогательствах

2 сентября о гибели актёра сообщили в телеграм-канале РАМТа

Интервью

Анастасия Калашникова: «Мне интереснее то, что дальше от меня, – в этом суть моего ремесла»

Актриса – о сотрудничестве с Ароновой и Дергачевым, здоровом отношении к карьере и абьюзивных отношениях