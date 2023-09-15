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«Битва у острова Хансан»

трейлер

15 сентября 2023
В 1592 году адмирал Пак Хэ Иль и его флот противостоят мощи вторгшейся японской армии и ее грозным военным кораблям


видео добавил посетитель Arny
персоны
Сон Ги АнКим Сон ГюСон Хён ЧжуПак Хэ Иль
фильмы
Битва у острова Хансан

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