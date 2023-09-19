«Кладбище домашних животных: Кровные узы». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
В ночь с 18 на 19 сентября, 02:40, Кино ТВ
Новости кино
Сериал стартует 18 сентября на НТВ
Интервью
Популярный актер – о новых «Папиных дочках», звездной роли Аллигатора и потенциале истории об отце-одиночке
Главная тема
Писатель отказался работать с отечественными издательствами, но о нем выходит документальный фильм
Спутник телезрителя
16 сентября, 21:55, ОТР
Лайфстайл
История одного из самых крепких союзов Голливуда подошла к концу
Интервью
Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Лада Голд» – о своей героине, типажах российского кино и пути из сибирского театра в столичную киноиндустрию
Обзор сериалов
Жора Крыжовников исследует жизнь молодежных группировок конца 1980-х
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