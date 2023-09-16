«Лесси — лохматый детектив»

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Блеск и нищета красных дорожек: Эмма Уотсон, Юлия Пересильд и Владимир Познер

Балалаечник Петр Скворцов попадает на необитаемый остров в трагикомедии «Возвращение Робинзона»

Режиссерский дебют Дарьи Мороз с россыпью звезд отечественного кино в кадре

«Секс. До и после»: Ой, Мороз, Мороз

Вот это приворот!

Внезапно: Александр Петров женился на девушке после нескольких свиданий

Интервью

Анастасия Талызина: «На середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит»

Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса