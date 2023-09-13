«Ферри: Сериал». Тизер на английском языке

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Лайфстайл Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака История одного из самых крепких союзов Голливуда подошла к концу

Лайфстайл Чужая невеста: Саша Бортич и Кристина Асмус поддержали Стасю Милославскую после свадьбы Александра Петрова Актёр женился на новой возлюбленной

Интервью Анна Богомолова: «Даже фифочек можно сыграть по-разному» Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Лада Голд» – о своей героине, типажах российского кино и пути из сибирского театра в столичную киноиндустрию

Новости кино Не стало режиссера фильмов «Дюба-Дюба» и «Кармен» Александра Хвана Ему было 65 лет

Новости кино Миядзаки остался без прав, а титаны собрались на покой: главные новости аниме за неделю Много Форджеров, ронинов, девочек-волшебниц и застывшего времени (а еще — реальный котобус!)