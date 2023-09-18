«Аквамен и потерянное царство». Трейлер на английском языке

Рецензии на фильмы
Триллер про водителя и его то ли пассажирку, то ли жертву
Новости кино
Много Форджеров, ронинов, девочек-волшебниц и застывшего времени (а еще — реальный котобус!)
Интервью
Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса
Спутник телезрителя
16 сентября, 21:55, ОТР
Новости кино
Сериал стартует 18 сентября на НТВ
Новости кино
Также зрителей ждут продолжения «Мажора», «Метода» и перезапуск «Этерны»
Новости кино
Режиссером фильма выступает Илья Фарфель
Лайфстайл
Актёр женился на новой возлюбленной
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