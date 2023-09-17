«Каникулы»

Новости кино
Также зрителей ждут продолжения «Мажора», «Метода» и перезапуск «Этерны»
Спутник телезрителя
В ночь с 14 на 15 сентября, 02:10, Дом Кино
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Воспоминания о ролевых играх
Новости кино
Николай Хомерики снимает восьмисерийную драму «Чистые»
Новости кино
Ему был 61 год
Лайфстайл
Обзор светской хроники
Интервью
Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса
Обзор сериалов
Есть ли секс в кибердеревне? Разбираемся с Объяснялкиными
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