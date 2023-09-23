«Синие Мибуро». Тизер на японском языке

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23 сентября

«Форсажики»

Динозаврик Слоан обожает гонки и мечтает стать крутым автогонщиком. Но его отец Дуг против этой мечты, потому что в прошлом сам был гонщиком и потерпел поражение от своего давнего врага Шрама