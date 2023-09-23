«Синие Мибуро». Тизер на японском языке

Спутник телезрителя
В ночь с 23 на 24 сентября, 01:50, Пятница!
Интервью
Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты
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А также об увольнении из Школы Современной Пьесы
Спутник телезрителя
В ночь с 21 на 22 сентября, 00:00, СОЛНЦЕ
Новости кино
Режиссерское кресло вновь займет Дмитрий Дьяченко
Новости кино
Появился официальный прокатный трейлер фильма
Новости кино
Всего презентовали более 100 проектов
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