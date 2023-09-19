«Триггер (фильм)»

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Обзор сериалов Пятеро по лавкам: «Папины дочки» – ситком о семье из эпохи «сытых нулевых» Вспоминаем об эпохальном российском сериале, у которого вот-вот появится продолжение

Интервью Анна Богомолова: «Даже фифочек можно сыграть по-разному» Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Лада Голд» – о своей героине, типажах российского кино и пути из сибирского театра в столичную киноиндустрию

Новости кино Не стало режиссера фильмов «Дюба-Дюба» и «Кармен» Александра Хвана Ему было 65 лет

Интервью Александр Олешко: «Нужно отдавать себе отчет, что быть родителем наполовину невозможно. Так же, как и артистом» Популярный актер – о новых «Папиных дочках», звездной роли Аллигатора и потенциале истории об отце-одиночке

Интервью Анастасия Талызина: «На середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит» Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса

Новости кино Комедийный сериал «Не дождетесь» с Немоляевой и Варлей выходит 1 октября Премьера состоится в онлайн-кинотеатре PREMIER в Международный день пожилых людей

Лайфстайл Милош Бикович впервые станет отцом Актёр поделился новостью о скором прибавлении в семье